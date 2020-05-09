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Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Великой Победы. Текст праздничного приказа опубликовал официальный аккаунт министерства обороны в Facebook.
Генерал армии отметил, что в каждой семье помнят и ценят великие подвиги, которые совершили воины Красной Армии во имя свободы и независимости родной Отчизны.
Он также выразил особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, которые для всех нас стали образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости.
«Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства», — добавил Шойгу.
9 мая в 22:00 по местному времени в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в других городах России пройдет салют в честь 75-й годовщины Победы.
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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