Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем Победы 

Генерал армии отметил, что в каждой семье помнят и ценят великие подвиги, которые совершили воины Красной Армии во имя свободы и независимости родной Отчизны.

Он также выразил особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, которые для всех нас стали образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости.

«Нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции предшественников-победителей. Личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации с честью выполняет свой воинский долг, на самом высоком уровне решает важные задачи по защите национальных интересов и укреплению обороноспособности государства», — добавил Шойгу.

9 мая в 22:00 по местному времени в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в других городах России пройдет салют в честь 75-й годовщины Победы.