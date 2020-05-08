Отмечается, что военные США заблокировали проезд российским военным на трассе М4 возле посёлка Аль-Гибаш. Как сообщает канал, кадры были сняты в пятницу, 8 мая.

Ранее в мае появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии. 2 мая российские военные преградили путь американскому конвою к городу Камышлы, где находится российская военная база. После этого военные из России отошли от границ города к аэропорту, где они базируются, а американцы остались на въезде.