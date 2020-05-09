Все новости на карте

Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море, сообщила пресс-служба Шестого флота США

В состав группы, которая вошла в акваторию моря 4 мая, входят эсминцы УРО "Портер", " Дональд Кук ", " Франклин Рузвельт " ВМС США и фрегат УРО "Кент" ВМС Великобритании . Кроме того, в патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135.

"Регион Арктики важен, наши военно-морские силы там действуют, в том числе и в Баренцевом море. Это делается, чтобы обеспечить безопасность торговли и продемонстрировать свободу навигации в сложных условиях", — сообщил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

По его словам, пребывание кораблей было призвано демонстрировать "силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах".

В общей сложности участвовали 1,2 тысячи моряков НАТО. По заявлению адмирала США, способность американского флота проводить операции не была затронута пандемией коронавируса.

Также эсминцы США провели двусторонние учения с флотом Норвегии в Норвежском море с участием американской ядерной подводной лодки и разведывательного самолета, уточнила пресс-служба Шестого флота.