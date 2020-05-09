В России пройдут воздушные парады Победы

Торжества, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоятся при любом раскладе, и даже коронавирус не сможет этому помешать. Правда, из соображений безопасности некоторые мероприятия все же пришлось перенести либо в онлайн формат, либо на более поздний срок, но россиянам все равно будет что посмотреть. О том, как в России будут проходить парады Победы условиях пандемии COVID-19 — в материале РИА Новости.

В конце марта из-за распространения коронавируса в России был введен режим самоизоляции. Естественно, подобная ситуация не могла не отразиться на праздновании Дня Победы, так как он традиционно отмечается по всей стране с большим размахом.

Отметим онлайн в воздухе

Как заявил ранее президент России Владимир Путин , все мероприятия, которые были изначально запланированы на 9 мая, в том числе парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", состоятся, когда это станет безопасно, в первую очередь для ветеранов. Однако все желающие, находясь на самоизоляции, смогут поучаствовать в акции "Бессмертный полк онлайн".

Что касается военного парада, то шествие пеших колонн и бронетехники 9 мая по понятным причинам не состоится, а вот воздушный парад обещает быть крайне зрелищным. В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, а в целом над всеми российскими городами — 597 летательных аппаратов.

Воздушный парад над Москвой по традиции откроют самый тяжелый из серийно выпускаемых военно-транспортный вертолет Ми-26 и четыре многоцелевых Ми-8АМТШ. Следом за ними пролетят пять ударных Ми-35М и столько же вертолетов Ка-52. Замыкать пролет вертолетов будет пятерка Ми-28Н "Ночной охотник".

Самолетный строй откроет разведчик А-50У, следом за которым пролетит тройка Ил-76МД. После этого небо над Москвой заполнит рев турбовинтовых двигателей дальних бомбардировщиков Ту-95МС, за которым проследуют четыре "стратега" Ту-22МЗ, возглавляемые ракетоносцем Ту-160. Затем пролетит топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, которые будут имитировать дозаправку в воздухе.

Тяжелые самолеты на этом завершат свой пролет и уступят место в боевом порядке более легким машинам. Продолжит парад Победы квартет МиГ-29СМТ, следом за которыми пролетят фронтовые бомбардировщики Су-24М и четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал". Не обойдется и без новейших истребителей пятого поколения Су-57 — звено из четырех таких машин пролетит сразу за 31-ми МиГами.

Затем над Москвой пролетит группа из десяти самолетов, в составе которой будут бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ. За ними традиционно пролетят легендарные пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Закроет воздушный парад шестерка штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета государственного флага России.

Погода в день Победы обещает быть летной, но, как заявил РИА Новости начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков, облака над Москвой к 9 мая разгонят в целях безопасности полетов авиации и возможности провести качественную видеотрансляцию воздушной части парада.

Не только в Москве

Воздушный парад пройдет не только в небе над столицей. Так, например, в Екатеринбурге над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетят 22 самолета и вертолета. Возглавит строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него над Екатеринбургом пролетят военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

Еще один парад пройдет во Владивостоке. В нем будет задействован 21 летательный аппарат: дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также вертолеты Ка-27, Ми-8 и ударные вертолеты Ка-52. Также парад состоится над Петропавловском-Камчатским. Над центральной площадью города пролетят сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.

Состоится воздушный парад и в Санкт-Петербурге. Боевые самолеты и вертолеты Западного военного округа пролетят над Пискаревским мемориальным кладбищем и монументом "Мать-Родина". Откроет парад, как и в Москве, тяжелый транспортный вертолет Ми-26, следом за ним пролетят звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". Затем в небе над Петербургом пролетят транспортные Ан-26, Ан-12 и Ту-134, за которыми проследуют сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики МиГ-31БМ.

Помимо воздушного парада, в честь 75-летия Победы 9 мая в Санкт-Петербурге зажгут огни на Ростральных колоннах, и весь день в разных районах города радиоустановки военных автомобилей будут транслировать песни военных лет. В 19 часов будет объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне, а затем петербуржцы смогут присоединиться к всероссийской акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

В торжествах, посвященных Дню Победы, примут участие и военные моряки. Корабли Ленинградской военно-морской базы "Перекоп", "Казанец", "Павел Хенов" и катер "Нахимовец" 9 мая войдут в Неву и пришвартуются у главных городских набережных. А на борту крейсера "Аврора" адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит мелодии о Великой Отечественной войне. Однако в связи с ограничительными мероприятиями, введенными в регионе, граждан пускать на борт не будут.

Праздничный салют

Завершит мероприятия, приуроченные ко дню Победы, большой праздничный салют. Небо над Москвой в 22.00 9 мая раскрасят более 12 тысяч залпов. На Поклонной горе и Лужнецкой набережной военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина произведут праздничный артиллерийский салют в цветах государственного флага России. Жители столицы смогут увидеть салют в прямой трансляции по центральному телевидению, либо из окон своих домов.

Всего же праздничный салют будет произведен на 15 площадках столицы, на 16-й будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые дадут 30 залпов.

В Санкт-Петербурге салют состоится в это же время, а первый залп из 76-миллиметровой пушки ЗИС-3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отечественной войны.