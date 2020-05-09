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Авиапарад во Владивостоке отменили из-за сильного тумана 

ТК «Звезда» и ещё 13 1 час назад
Авиапарад во Владивостоке отменили из-за сильного тумана
Фото: magadanmedia.ru
Густой туман, который укутал прибрежный город, сделал демонстрационные полеты авиации невозможными.
Воздушный парад во Владивостоке пришлось отменить из-за плохой погоды. Густой туман, который укутал прибрежный город, сделал демонстрационные полеты авиации невозможными. Информацию об этом подтвердили представители Тихоокеанского флота.
В небе над Владивостоком должны были пролететь 21 самолет и вертолет. Одиннадцать из них представляют морскую авиацию ТОФ, остальные — армию ВВС и ПВО ВВО.
Планировалось, что на высотах от 400 до 500 метров пролетят противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также ударные и палубные вертолеты Ка-52, Ка-27 и Ми-8.
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Войска , Армия , Владивосток
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