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Как «Золотая рыбка» авианосец США по океану гоняла 

Российская Газета 33 минуты назад
Как «Золотая рыбка» авианосец США по океану гоняла
Фото: Российская Газета
«Анчар» был плавучей революцией: первая подлодка с титановым корпусом, первый в мире корабль, способный запускать крылатые ракеты из-под воды, первая субмарина нового класса — охотник за авианосцами.
Удар из глубины
В 50-е годы ВМС США разработали стратегию «реалистичного устрашения», действующую до сих пор. Упор в ней сделан на авианосные ударные группировки. Если где-то кого-то надо напугать, туда отправляют гигантский авианосец в окружении крейсеров, эсминцев и подлодок. Выглядит это реалистично. Ответ Советского Союза был ассиметричным: вместо того, чтобы строить гигантские крейсеры для грандиозных морских боев, решили создать небольшие, но очень быстрые и хорошо вооруженные подлодки, способные подобраться к авианосцу и вывести его из строя ракетным залпом.
Субмарины той поры уже умели стрелять ракетами, но были вынуждены подниматься для этого на поверхность, что никак не годилось для борьбы с АУГ: пока всплывшая подлодка изготовится к стрельбе, ее изрешетят корабли сопровождения. Поэтому одной из первых задач, поставленных разработчикам «Анчара», было обеспечить старт ракет из-под воды.
В декабре 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О создании новой скоростной подводной лодки». Ее главным конструктором стал академик Николай Исанин, один из самых засекреченных людей своего времени. В техзадании содержался запрет на использование уже имевшихся технологий и вооружений — все надо было выдумывать «с нуля». В К-162 воплощены 398 совершенно новых технических решений: от телеметрии до автоматических систем управления агрегатами.
Цена победы
"Золотой рыбкой" новый корабль прозвали еще на этапе строительства — за высокую стоимость (240 миллионов рублей или один процент тогдашнего бюджета СССР). Не меньшей была и сложность проекта. Для воплощения задумок Исанина и его помощников пришлось создать новую отрасль в цветной металлургии — до «Анчара» титан в небольших объемах применялся в авиастроении, а здесь понадобились высококачественные отливки весом в десятки тонн. Из-за иных характеристик материала судостроители вынуждены были пересчитывать прочность конструкций, осваивать новые методы сварки. Все это потом не раз пригодилось, но первым было очень трудно.
Конструкторы К-162 задумались об эргономике — они тестировали построенные в натуральную величину макеты боевых постов и командных пунктов. 106-метровый корабль высотой с четырехэтажный дом упраылялся небольшим штурвалом, похожим на самолетный. Подводники размещались жил в комфортабельных каютах с кондиционированным воздухом, камбуз был оборудован для приготовления прохладительных напитков и мороженого. Пожалуй, в большей роскоши жил только экипаж другой легендарной субмарины, АПЛ проекта 941 «Акула». На «Анчаре» случались аварии, несмотря на автоматику, корабль был сложным в обслуживании и ремонте. Зато в море «Золотая рыбка» творила чудеса.
Не уйдешь
На скоростные испытания К-162 вышла из Северодвинска в 2.30 — требовался максимальный прилив, чтобы выпустить в море атомоход с восьмиметровой осадкой. Замеры проводились на глубине 100 метров. Прозвучала команда: «Самый полный вперед», отщелкнуло реле автопилота и все, кто был в центральном посту, за что-нибудь схватились. Подлодка стремительно набирала скорость. После 30 узлов шум обтекающей корпус воды перекрыл все остальные звуки, к 40 узлам он превратился в рев.
Разговаривать в центральном посту стало невозможно, да и незачем — команда следила лишь за состоянием реактора, глубинометром и лагом. На первом галсе он показал 42 узла при 80 процентах мощности реактора. Это уже был рекорд — на такой скорости за «Анчаром» не могли угнаться ни эсминец, ни торпеда. Но экипаж перевел управление в ручной режим, выжал из атомного котла 97 процентов мощности и разгонал К-162 до 44,7 узла.
Через год выдающиеся спринтерские качества «Золотой рыбки» пригодились в боевом походе. К-162 нашла в Атлантике ударный авианосец США Saratoga и несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль улепетывал на предельной для себя скорости в 30 узлов.
— Преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки. Мы могли уничтожить авианосец первым же залпом, — вспоминал командир К-162 Юрий Голубков.
Кстати
В НАТО «Анчар» получил имя Papa. Оно оказалось пророческим — многие технологии, впервые примененные на К-162, затем легли в основу великолепных подводных истребителей — таких, как АПЛ «Лира», — и ударных ракетоносцев — например, «Антеев», которые служат до сих пор.
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Теги:
Войска , Оружие , КПСС , НАТО , США
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