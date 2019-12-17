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CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
«Небезопасные» маневры: Корабль РФ обеспокоил США
Фото: ТАСС
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник на сайте телеканала CNN.
Согласно его версии, корабль в течение последних нескольких дней находился недалеко от побережья указанных американских штатов. По утверждению официальных лиц, имя и должность которых не уточняются, на корабле не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена. На нем якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов, команда которых пытается установить, где находится "Виктор Леонов", чтобы избежать столкновения. Кроме того, российский корабль, по версии источников телеканала, осуществляет и "другие беспорядочные маневры".
Как говорится в материале, Береговая охрана США предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля. Недалеко от него находится американский эсминец, сообщил представитель Пентагона.
В публикации говорится, что "Виктор Леонов" с 2015 года нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года CNN сообщил, что этот корабль находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал Fox News также информировал, что "Виктор Леонов" прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель Пентагона констатировал, что пребывание российского корабля там было правомерным.
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Комментарии 3 
Теги:
Войска , Армия , США , Виктор Леонов , Пентагон , CNN , Fox News
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