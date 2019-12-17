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Войска

Аксенов: новый полк ВДВ позволит укрепить оборону Крыма 

ТАСС 2 часа назад
Новый полк ВДВ позволит укрепить оборону Крыма
Фото: ТАСС
Новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ), который планируют развернуть в Крыму к 2021 году, позволит укрепить оборону Крымского полуострова, сообщил в понедельник ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года заявил, что Россия будет проводить в Крыму такую военную политику, которая гарантирует безопасность полуострова, но не собирается создавать там "ничего лишнего". Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков 9 декабря 2019 года сообщил ТАСС, что новый полк в Крыму в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии должен быть развернут в 2021 году.
"Безопасность Крыма обеспечена в полном объеме и с моря, и с суши, и с воздуха. Боевой потенциал крымской группировки войск за последние годы значительно вырос. Черноморский флот, составляющий основу группировки, пополнился новыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения. К 2021 году планируется развернуть в регионе новый полк ВДВ — в дополнение к тем десантным подразделениям, которые уже дислоцированы на полуострове", — сказал Аксенов.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее сообщал журналистам, что российские боевые системы полностью контролируют акваторию Черного моря, группировка войск в Крыму не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику. За последние годы здесь были развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 "Триумф", "Бук-М2", "Панцирь-С1", также на полуострове находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием, системы ПРО и ПВО.
Сейчас в составе дислоцированной в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии имеется два десантно-штурмовых полка.
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Теги:
Войска , Армия , Виктор Бондарев , Андрей Сердюков , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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