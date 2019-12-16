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Войска потренировались отражать удар по Москве 

Популярная механика 56 минут назад
Войска потренировались отражать удар по Москве
Фото: Популярная механика
В ходе прошедшей тренировки личный состав радиотехнических войск российских вооружённых сил отработал обнаружение низколетящих, высокоскоростных, аэродинамических и баллистических целей с использованием имитационной аппаратуры.
Как сообщает телеканал «Звезда», подразделения РТВ провели тренировку по обнаружению наиболее сложных воздушных целей и отражению массированного ракетного авиационного удара условного противника в Московской зоне ответственности ПВО. В мероприятии были задействованы расчёты радиолокационного комплекса «Небо-М», радиолокационной станции «Подлёт», а также командного пункта радиотехнического батальона, осуществлявшего управление.
Одновременно в зоне ответственности подразделений радиотехнических войск было более 50 целей, которые выполняли полёты в различном диапазоне высот и скоростей. Информация о воздушной обстановке в режиме реального времени передавалась на пункты управления зенитных ракетных войск для условного уничтожения воздушных целей. Помимо этого, личный состав отработал нормативы свертывания техники РТВ, марш на запасные позиции и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Москва
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