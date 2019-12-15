ВВС Израиля ответили на силовые действия ВМС Турции

Самолеты ВВС Израиля покружили над турецким кораблем в окрестностях Кипра в акватории Средиземного моря, сообщили СМИ. Это стало ответом на происшествие с израильским судном, которое две недели назад отогнал от Кипра турецкий военный корабль.

Новый инцидент произошел с турецким кораблем, который занимался бурением газовых скважин в окрестностях Кипра, сообщает 9TV.

Причиной такого поведения израильских ВВС называют инцидент, произошедший две недели назад в этом же районе. Тогда израильское исследовательское судно «Бат-Галим» было изгнано из экономической зоны Кипра турецким военным кораблем. В этом регионе судно было задействовано Институтом исследований морей и озер, одновременно ученые на его борту проводили изыскания совместно с кипрским геологом.

Деятельность экспедиции пришлось прекратить, когда к судну подошли турецкие военные корабли и потребовали немедленно покинуть район.

Об инциденте с израильским кораблем стало известно накануне.

Напомним, в районе Кипра в последнее время резко усилилась напряженность из-за открытия новых месторождений газа — Турция претендует на них, так как считает регион Северного Кипра своей территорией.

При этом ранее в воскресенье сообщалось, что Турция обратилась к Израилю с предложением организовать переговоры по строительству газопровода, с помощью которого израильский газ можно будет доставить в Европу.