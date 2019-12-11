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«Достойно демонстрируем Андреевский флаг»: главком ВМФ подвел итоги года 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
«Достойно демонстрируем Андреевский флаг»
Фото: Минобороны России
Уходящий год для ВМФ был насыщенным событиями и мероприятиями боевой подготовки.
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подвел итоги уходящего года и рассказал о задачах и планах на будущее.
В 2019 году было много учений, которые необходимы для Военно-морского флота, чтобы быть готовыми парировать любые возможные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
«Наличие у Российской Федерации современного Военно-морского флота, способного парировать возможные угрозы, — необходимое условие национальной безопасности страны», — считает Евменов.
Главной задачей для ВМФ, по его мнению, является военно-морское присутствие в Мировом океане.
«Сейчас в различных его районах выполняют задачи свыше 70 кораблей и судов различных классов, достойно демонстрируя Андреевский флаг», — отметил адмирал.
По словам Евменова, в будущем году будет уделено особое внимание развитию атомной и неатомной составляющей флота. В качестве примера, главком привел проект «Борей», который составляет основу группировки морских стратегических сил. Также ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров 5-го поколения, отметил он.
«Прогресс стремительного развития сил на море диктует необходимость как можно дальше видеть перспективу», — считает Евменов.
Из числа подводных лодок, перспективными он назвал многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана.
Одно из приоритетных направлений — создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой и дальнейшее серийное строительство дизельэлектрических подводных лодок, считает главком.
Он напомнил, что эффективность их применения была продемонстрирована в ходе нанесения ударов по террористам в Сирии. Тогда подводные лодки «Ростов-на-Дону», «Великий Новгород», «Колпино», стрелявшие крылатыми ракетами «Калибр», поразили все цели.
Возможности фрегатов типа «Адмирал Горшков», «Адмирал Григорович» позволяют решать широкий круг задач в любой точке Мирового океана, отметил он.
Для ближней морской зоны перспективными являются многоцелевые корабли сочетающие в себе возможности противолодочных с ударным ракетным и оборонительным оружием.
«Корветы типа "Стерегущий", "Бойкий", "Дерзкий", а также малоразмерные корабли проекта 22800 "Каракурт"», — перечислил их главком флота.
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Теги:
Войска , Армия , Война в Сирии , Николай Евменов
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