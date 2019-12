Как армия США собиралась ликвидировать русский спецназ

The National Interest (США): как американская армия намеревалась ликвидировать русский спецназ

Фото: © CC BY-SA 2.0, US ARMY SPECIAL FORCES

The National Interest (США) рассказывает историю берлинских зеленых беретов. Во времена холодной войны в Западном Берлине было уникальное американское подразделение. Речь идет о маленьком отряде специального назначения, который с началом войны должен был вести партизанские действия против Советов.рассказывает историю берлинских зеленых беретов.

Превратись холодная война в войну горячую, американскому гарнизону в Западном Берлине было бы некуда деваться. Оказавшись в безвыходном положении в центре коммунистической Восточной Германии, американская Берлинская бригада, а также британский и французский гарнизоны наверняка были бы раздавлены советскими и восточногерманскими войсками. Их присутствие помогало сохранить половине Берлина свободу от коммунистического правления. Однако все понимали, что это была задача для смертников.

Но там было уникальное американское подразделение с еще более опасной миссией. Речь идет о маленьком отряде специального назначения, который с началом войны должен был вести партизанские действия против Советов и их марионеток. Эту фразу стоит повторить: в глубине Восточной Германии, прямо посреди огромной советской группы войск и обширного аппарата тайной полиции небольшой отряд американских спецназовцев должен был взрывать советские склады снабжения и руководить деятельностью местных групп сопротивления.

Фраза «самоубийственная миссия» здесь даже неприменима.

За годы холодной войны это подразделение не раз меняло названия. Но как пишет ветеран этого отряда Джеймс Стейскал (James Stejskal) на страницах своей книги «Спецназ в Берлине. Тайные операции элиты американской армии в 1956-1990 годах» (Special Forces Berlin: Clandestine Cold War Operations of the US Army's Elite 1956-1990), они всегда знали, на что идут.

«Они понимали, что шансов у них мало, понимали, какую угрозу представляют войска Варшавского договора, расположенные всего в нескольких километрах от них. Несмотря на это, ни один не дрогнул, все были полны решимости сдержать советскую военную машину».

Спецназ сухопутных войск США появился на свет в 1952 году, а в 1956-м подразделение спецназа направили в Берлин. Это подразделение должно было устраивать диверсии на жизненно важных объектах, таких как сортировочные станции, мосты, системы военного управления, узлы связи, склады ГСМ, электростанции и внутренние водные пути. Стейскал пишет:

"Большинство железнодорожных объектов было сосредоточено на 125-километровом участке, обходящем Западный Берлин, потому что по нему в случае начала военных действий Советы стали бы перебрасывать на запад к фронту основную часть своих сил и средств. После уничтожения этих объектов боевые группы спецназа должны были приступить к выполнению указаний главнокомандующего американскими войсками в Европе по ведению партизанской войны за линией фронта армий Варшавского договора. Спецназ также должен был вооружить и руководить действиями гражданского населения против оккупационных войск. С этой целью на оружейном складе неприкосновенного запаса бригады хранилось 10 тысяч единиц оружия".

Это была чрезвычайно трудная задача для подразделения численностью чуть больше 100 человек.

Как это ни парадоксально, задача спецназа немного облегчалась из-за характера Берлинской стены. Ее строили для того, чтобы не пускать людей из Восточной Германии, а не в Восточную Германию. Тем не менее в случае начала войны советские и восточногерманские войска перешли бы во внезапное и массированное наступление на Западный Берлин. У спецназа было очень мало времени на то, чтобы покинуть казармы, уйти в подполье и просочиться на территорию Восточной Германии до начала продвижения советской военной машины на запад.

Спецназовцам из Западного Берлина противостояла не только Советская Армия и КГБ. У них был не менее грозный враг в лице американского правительства. ЦРУ должно было создать в Восточной Европе подпольные партизанские группы, а зеленым беретам предстояло их обучить и возглавить. Однако шпионскому ведомству в этом деле не очень-то повезло.

Еще более важной была задача, которую спецназ выполняет и сегодня: непосредственное участие в наступательных действиях в качестве элитной штурмовой пехоты. К 1970-м годам берлинский отряд специального назначения все чаще готовился к выполнению контртеррористических задач. В 1970-е и 1980-е годы по Европе прокатилась волна терроризма, которым занимались «Фракция Красной Армии», «Красные бригады» и Карлос Шакал, и поэтому искушение использовать против них спецназ было очень велико. Но взлом дверей для спасения заложников — это были далеко не те навыки, которые необходимы для выживания в лесах Восточной Германии.

В любом случае, когда в 1989 году рухнула стена, Западный Берлин стал объединенным Берлином. В августе 1990 года берлинское подразделение специального назначения было расформировано. Бывший военнослужащий спецназа (который не служил в Берлине) как-то рассказал мне, что у Советов были фотографии всех членов этого отряда. Правда это или нет, но найденные после объединения Германии документы указывают на то, что разведка ГДР ничего не знала об этом подразделении до 1975 года.

Даже Стейскал признается, что берлинскому спецназу было бы очень трудно выполнить свою задачу в ходе войны. Тем не менее, занимались ли коммандос лыжными гонками или практиковались в слежке за восточногерманскими шпионами, тайно проникавшими в Западный Берлин, работа у них была напряженная, но очень увлекательная и интересная.

Чаще всего берлинский спецназ находился на линии фронта, в самой знаменитой горячей точке холодной войны, и при этом почти никто не знал о его существовании: