Военный катамаран для ВМФ прошел госиспытания

В Финском заливе завершились государственные испытания большого гидрографического катера "Михаил Казанский". Новейшее судно проекта 23370Г успешно прошло все тесты на мореходность и маневренность.

По итогам испытаний приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав Балтийского флота.

"Уникальность "Михаила Казанского" заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования", — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Гидрографический катер проекта 23370Г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Дальность плавания 175 морских миль. Скорость — 14 узлов. Кроме экипажа из трех человек катер-катамаран может брать на борт персонал из четырех человек.

Приказом главкома ВМФ России катеру-катамарану присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.