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Военный катамаран для ВМФ прошел госиспытания 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Военный катамаран для ВМФ прошел госиспытания
Фото: РИА Новости
В Финском заливе завершились государственные испытания большого гидрографического катера "Михаил Казанский". Новейшее судно проекта 23370Г успешно прошло все тесты на мореходность и маневренность.
По итогам испытаний приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав Балтийского флота.
"Уникальность "Михаила Казанского" заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования", — сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Гидрографический катер проекта 23370Г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ. Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Дальность плавания 175 морских миль. Скорость — 14 узлов. Кроме экипажа из трех человек катер-катамаран может брать на борт персонал из четырех человек.
Приказом главкома ВМФ России катеру-катамарану присвоено имя выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке "Дороге жизни" на Ладоге начальника ледовой службы Балтийского флота инженер-полковника Михаила Казанского.
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Теги:
Войска , Армия , ВМФ России , Николай Евменов
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