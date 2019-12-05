На флотах РФ активно осваивают новое вооружение

Основной же темой сегодняшней, заключительной встречи стало использование в армии и на флоте искусственного интеллекта. Разработки в этой сфере, по словам Владимира Путина, имеют важнейшее значение не только для обороны, но и для гражданских отраслей промышленности. И как стало известно по итогам совещаний у президента, только в этом году российский ВМФ получит почти 500 единиц новых вооружений и техники. И многие новинки моряки уже осваивают.

О том, как меняется облик нашего флота, с его главных баз на востоке, юге и севере страны — репортажи.

Бухта Золотой рог в иллюминаторе только кажется просторной. Для новейшего корвета "Совершенный" — это узкое горлышко. Через минуту поворачиваем влево на курс 194 градуса. Сверяясь с картами и приборами выверяют каждый маневр.

"То, что у нас будет при выходе из базы — проход узкости — всё это мы отрабатываем на тренажере. Личный состав обучен", — говорит Сергей Колпащиков, старший помощник командира корвета "Совершенный".

И всегда наготове. Эти противокорабельные крылатые ракеты "Уран" — в интересах общей безопасности, о которой так много говорят в эти дни на сочинских совещаниях.

"Совершенный" защищает от всего. И от воздушного противника — этот зенитный ракетный комплекс "Редут" называют морской версией С-400. И от незваных гостей с глубин — "Пакет-НК" всегда заряжен.

"Данный комплекс применялся в сентябре 2019 года на учениях Тихоокеанского флота. Показал себя перспективным вооружением", — рассказал Сергей Меркулов, командир корвета "Совершенный".

И такого перспективного вооружения должно быть больше, подчеркивает президент. Дальний Восток салютует залпами сверхзвуковых ракет "Бастион".

Крылатая ракета "Оникс" разрезает облака над Чукоткой. Прежде по надводной цели отсюда никогда не стреляли.

Тихоокеанцы осваивают новое, не забывая про уже проверенное временем оружие. Атомный крейсер "Омск" в нынешнем году вернулся в строй после модернизации.

Редкая картина — стражи Дальнего Востока борт к борту. "Совершенный" и "Громкий' — из одного семейства тихоокеанских корветов, которое в ближайшие месяцы ждет пополнение.

Корвет "Гремящий" заканчивает ходовые испытания и в декабре на нем будет поднят Андреевский флаг. Оснащенный "Калибрами" и гиперзвуковыми "Цирконами" — крылатыми ракетами, которым сегодня нечего противопоставить, он уже в начале следующего года начнет нести службу на Тихом океане.

Главная гордость боевого корабля — современное вооружение. Это новейший ракетный комплекс "Калибр". Он способен поражать цели на расстоянии больше 2000 километров. И очень быстрый. Каждая такая крыша открывается меньше, чем за две секунды.

Мощный сверхточный комплекс — главное оружие боевых кораблей Черноморского флота. Его ракеты поражают цели на суше и на воде, проходя по любой траектории. Настоящая гроза для противников — основа группировки неядерных сил Военно-морского флота России.

В Черном море в этом году было проведено 35 учебных стрельб ракетами комплекса. "Калибр" отработал и в реальных боевых условиях. При борьбе с террористами в Сирии российские военные использовали именно его. В течение следующих трех лет количество "Калибров" на флоте станет в два раза больше. Такое заявление на сочинском совещании сделал президент.

"Калибром" оснащён один из последних поступивших на вооружение Черноморского флота — малый ракетный корабль "Вышний Волочёк".

"Автономность корабля, обитаемость, мореходность позволяют кораблю выполнять длительные задачи", — доложил Дмитрий Сухарь, командир малого ракетного корабля "Вышний Волочёк".

На корабле — мощные средства самообороны. Артиллерийская установка "Дуга" способна совершать почти 9 тысяч выстрелов в минуту.

"Предназначена для поражения воздушных целей, быстродвижущихся морских целей. Управляется одним человеком", — пояснил Андрей Александров, командир зенитно-ракетной батареи малого ракетного корабля "Вышний Волочёк".

На суше границы Крыма надежно закрыты от любого вторжения. Грозные современные установки "Бал" и "Бастион" регулярно участвуют в крупных учениях. Этим летом на полуострове протестировали и береговой противокорабельный комплекс "Утёс". Его за рубежом уже прозвали "убийцей кораблей".

До конца этого года в Крым поступит ещё один малый ракетный корабль "Ингушетия". Сейчас он проходит испытания у берегов Новороссийска. 16 новейших боевых кораблей Черноморский флот получит уже в следующем году.

Главная база Северного флота — город Североморск. Зона ответственности здесь самая протяженная — от Новосибирских островов до западных границ страны. Вернувшись из похода, на причале корабли не задерживаются — на горизонте новые учения.

Флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". На сегодняшний день он — самый большой не авианесущий ударный корабль в мире, который способен работать с любыми целями.

"Он может поражать воздушные, надводные, подводные цели на удалениях: воздушные — до 200 километров, подводные — до 100 километров и надводные — до 700 километров", — рассказал Игорь Никитин, командир атомного крейсера "Петр Великий".

В ближайшие годы с модернизации должен вернуться брат-близнец "Петра". "Адмирал Нахимов" получит новейшее вооружение — ракетные комплексы "Форт-М" и морскую версию ЗРК "Панцирь". Также корабль оборудуют новейшим противолодочным вооружением и системами навигации. Следом придет очередь обновления и для "Петра".

После того, как "Петр Великий" пройдет модернизацию, вместо этих 20 шахт для ракетных комплексов "Гранит", появятся другие, для новых "Цирконов". Предположительно, их будет в два, а то и в три раза больше.

Новое вооружение здесь очень ждут. Не то, чтобы старое подводило — советские установки могут прослужить еще десятки лет, их конек — надежность, но близость к Североатлантическому альянсу накладывает на Россию обязательства по сохранению баланса сил и стабильности в регионе.

Сейчас в Белом море проходят испытания сразу несколько кораблей: это подводная лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень", фрегат "Адмирал флота Касатонов", а недавно завершил испытания атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".