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Более тысячи военнослужащих под Оренбургом подняты по тревоге 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Российские войска подняли по тревоге
Фото: РИА Новости
В проверке боеготовности задействованы танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения.
В Оренбургской области более полутора тысяч военнослужащих подняли по сигналу тревоги для внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Получив вооружение, колонна техники совершила марш на Тоцкий полигон, отражая нападение диверсионных групп условного противника.
В проверке задействованы танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения, а также расчеты противовоздушной обороны и войск РХБЗ.
В районах сосредоточения, военным необходимо постоянно быть начеку для выполнения новых вводных — им предстоит развернуть пункты управления, узлы связи, организовать оборону.
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Теги:
Войска , Армия , Оренбург , Оренбургская Область
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