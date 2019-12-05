Российские войска подняли по тревоге

Более тысячи военнослужащих под Оренбургом подняты по тревоге

В проверке боеготовности задействованы танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения. Оренбургской области более полутора тысяч военнослужащих подняли по сигналу тревоги для внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Получив вооружение, колонна техники совершила марш на Тоцкий полигон, отражая нападение диверсионных групп условного противника. В проверке задействованы танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения, а также расчеты противовоздушной обороны и войск РХБЗ. В районах сосредоточения, военным необходимо постоянно быть начеку для выполнения новых вводных — им предстоит развернуть пункты управления, узлы связи, организовать оборону.

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