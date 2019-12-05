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The National Interest (США): в конце 2019 года резко увеличилось количество российских подлодок в Атлантике 

ИноСМИ 4 часа назад
Россия и НАТО устроили «маневры» в Атлантике
Фото: © РИА Новости, Ильдус Гилязутдинов
The National Interest (США) пишет о «маневрах» устроенных в октябре этого года российскими подлодками и самолетами НАТО в Атлантическом океане. Эти события стали мрачным напоминанием о том, что активность флота и авиации НАТО и России возвращается к уровню холодной войны, заключает военный эксперт.
В конце 2019 года Россия резко увеличила число подводных лодок, действующих в Атлантическом океане, из-за чего НАТО начала направлять в Атлантику на патрулирование свои самолеты из Норвегии, Исландии и Шотландии.
В результате этого произошла существенная концентрация подводных и противолодочных сил, ставшая одной из самых высоких за многие годы. Эти события стали мрачным напоминанием о том, что активность флота и авиации НАТО и России возвращается к уровню холодной войны.
В середине октября 2019 года российский военно-морской флот провел одно из самых масштабных со времен холодной войны учение своих подводных сил. Восемь субмарин, в том числе, шесть атомных подводных лодок, вышли со своих баз на севере России в холодные воды Баренцева и Норвежского морей.
Одновременно с этим еще две субмарины — многоцелевые атомные подводные лодки проекта 945А «Псков» и «Нижний Новгород» — вышли примерно в тот же район на боевую подготовку и испытания.
В совокупности эти 10 лодок составляют около 20% всех подводных сил России.
Более десятка патрульных самолетов НАТО начали совершать челночные вылеты в попытке отыскать российские субмарины и проследить за их действиями. Любители отслеживать самолеты при помощи коммерческих программ начали слежку за авиационными ответчиками «свой-чужой».
Натовские подводные лодки тоже подключились к охоте за русскими субмаринами, однако точное их количество неизвестно.
С 25 октября по 7 ноября 2019 года авиация НАТО совершила более 40 вылетов. Шесть норвежских P-3, четыре самолета американских ВМС Р-8 и один канадский CP-140 действовали с аэродрома Аннейа в Норвегии. Еще один Р-8 совершал вылеты из исландского Кефлавика. Патрульный самолет французских ВМС «Атлантик 2» действовал из шотландского аэропорта Прествик.
Эти самолеты налетали сотни миль в Северной Атлантике, следуя вдоль вероятных маршрутов российских лодок. Для поиска субмарин на поверхности моря и под водой они использовали свои радары, гидроакустические буи и магнитные детекторы.
Подводные лодки и противолодочные самолеты наиболее активно действовали на восточной стороне так называемого Фареро-Исландского рубежа, который простирается в открытом океане от Гренландии до Исландии и далее до Великобритании.
Восемь лодок, участвовавших в российских учениях, отрабатывали задачи по защите «бастиона» в открытом океане, где могут спрятаться российские подлодки с баллистическими ракетами.
«Цель этой масштабной операции — пробраться как можно дальше в Северную Атлантику, оставаясь при этом незамеченными силами НАТО», — отмечает издание «Баренц Обсервер» (Barents Observer) со ссылкой на источники в норвежской разведке.
Российские учения выдвинули на первый план новый подход Москвы к подводной войне. Маневры носили оборонительный характер, но эти же самые подводные лодки могут проводить в тех же водах и наступательные действия.
В годы холодной войны советским подводным лодкам надо было пройти через узости Фареро-Исландского рубежа, чтобы выйти в открытый океан и подойти на дальность поражения целей, какими являлись порты и корабли НАТО. У новых российских субмарин нет такой необходимости, так как оружие у них обладает большей дальностью.
Если военный бюджет России останется на нынешнем уровне, в 2020-х годах в состав российского подводного флота могут войти до 10 многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами проекта «Ясень», плюс модернизированные ударные субмарины проекта «Варшавянка», «Акула», «Антей» и «Кондор» — всего около 50 кораблей.
На многих лодках будут установлены новые крылатые ракеты «Калибр» для поражения наземных целей. По имеющейся информации, они могут поражать цели на удалении 2 400 километров. Благодаря «Калибру» российский флот получил такие возможности по дальности поражения целей, какими он никогда ранее не обладал. Об этом на страницах профессионального журнала Военно-морского института США «Просидингс» (Proceedings) рассказал аналитик Эндрю Метрик (Andrew Metrick), работающий в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).
Российская лодка «Ясень» может выпустить 40 «Калибров», находясь на российской стороне Фареро-Исландского рубежа, и они долетят до стратегических портов НАТО в Западной Европе, таких как Бремерхафен. «Это новая реальность, и данную проблему невозможно решить, сосредоточившись на Фареро-Исландском рубеже», — предупредил Метрик.
«Российским субмаринам больше не надо пересекать этот рубеж, чтобы существенно воздействовать на баланс военных сил в Европе, — объяснил Метрик. — Они могут действовать из относительно безопасных районов в Норвежском и Баренцевом морях, поражая цели в Северной и Центральной Европе».
Пытаясь создать заслон российским субмаринам, США и НАТО не должны возвращаться к своим старым привычкам времен холодной войны, предупреждают эксперты. Чтобы понять сегодняшнюю российскую доктрину подводной войны и создать меры противодействия ей, необходимо творческое мышление.
Но как показали действия авиации НАТО по борьбе с подводными лодками в октябре-ноябре, традиционное воздушное патрулирование тоже остается действенным средством в арсенале такой противолодочной войны.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Статьи , Эндрю Метрик , CSIS , НАТО , The National Interest , Исландия , Норвегия , США , Шотландия
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