Сербия получила российские вертолеты Ми-35М

СМИ: Сербия получила четыре российских вертолета Ми-35М

Четыре вертолета российского производства Ми-35М прибыли в понедельник на военный аэродром Батайница под Белградом. Об этом сообщил портал Alo со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что техника передана российской стороной раньше срока. Изначально планировалось, что вертолеты поступят в Сербию в первом квартале 2020 года.

В 2018 году РФ передала Сербии шесть истребителей МиГ-29, в 2019 году Сербия в рамках российской военно-технической помощи получила десять БРДМ-2 и — досрочно — три транспортных вертолета Ми-17В-5. Планируется поставка в Сербию 30 танков Т-72 и 20 боевых машин БРДМ-2, а также ЗРПК "Панцирь-С1".