Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили "штуки": снайперы ВСУ в панике
В мире
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Азия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире

СМИ: Сербия получила четыре российских вертолета Ми-35М 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Сербия получила российские вертолеты Ми-35М
Фото: ТАСС
Четыре вертолета российского производства Ми-35М прибыли в понедельник на военный аэродром Батайница под Белградом. Об этом сообщил портал Alo со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что техника передана российской стороной раньше срока. Изначально планировалось, что вертолеты поступят в Сербию в первом квартале 2020 года.
В 2018 году РФ передала Сербии шесть истребителей МиГ-29, в 2019 году Сербия в рамках российской военно-технической помощи получила десять БРДМ-2 и — досрочно — три транспортных вертолета Ми-17В-5. Планируется поставка в Сербию 30 танков Т-72 и 20 боевых машин БРДМ-2, а также ЗРПК "Панцирь-С1".
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
ТАСС: последние новости
Трое российских военных ранены в результате подрыва машины в Сирии Трое российских военных ранены в результате подрыва машины в Сирии Военные из России посетят военный объект в Хорватии Военные из России посетят военный объект в Хорватии В РВСН заявили, что ракеты РФ "Ярс" невозможно перехватить существующими средствами ПРО В РВСН заявили, что ракеты РФ "Ярс" невозможно перехватить существующими средствами ПРО 
Теги:
Войска , Армия , Оружие , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике 84
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 434
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил 158
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
Дело МН17: появились новые доказательства теракта 14
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 186
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение