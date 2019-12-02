Российские военные пострадали при взрыве в Сирии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована
Происшествия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину
В мире

Трое российских военных ранены в результате подрыва машины в Сирии 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Трое российских военных полицейских получили легкие травмы и ушибы в результате подрыва самодельного устройства рядом с бронемашиной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Российские войска атаковали в Сирии
По данным ведомства, 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути бронеавтомобиля военной полиции РФ сработало самодельное взрывное устройство.
"Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет", — сказали в ведомстве.
Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между РФ и Турцией. Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от границы.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
ТАСС: последние новости
Военные из России посетят военный объект в Хорватии Военные из России посетят военный объект в Хорватии В Японии женщина впервые возглавила корабль ПРО В Японии женщина впервые возглавила корабль ПРО На Северном флоте открыли сезон занятий с собачьими упряжками На Северном флоте открыли сезон занятий с собачьими упряжками
Комментарии11 
Теги:
Войска , Армия , Ближний Восток , Видео , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма 108
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована 102
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 251
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину 452
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 792
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение