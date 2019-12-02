Вокруг России создадут сплошное радиолокационное поле

РФ планирует создать сплошное радиолокационное поле вокруг своих границ для отслеживания крылатых ракет.

Минобороны пояснили, что это позволит российским военным заранее отслеживать пуски крылаты ракет, а также подъём боевой авиации и прочие аэродинамические цели.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", — цитирует источник в военном ведомстве ТАСС.

Как писал News.ru ранее, новое средство дальней разведки на западном и южном направлениях получили Военно-космические силы (ВКС) России. В Мордовии на боевое дежурство заступила первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер». Об этом сообщил командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин. По словам военного, теперь российские ВКС могут наблюдать за возможными ударами противника на расстоянии от нескольких сотен до двух тысяч километров до государственной границы в режиме реального времени.