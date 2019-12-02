РФ планирует создать сплошное радиолокационное поле вокруг своих границ для отслеживания крылатых ракет.
В Минобороны пояснили, что это позволит российским военным заранее отслеживать пуски крылаты ракет, а также подъём боевой авиации и прочие аэродинамические цели.
"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", — цитирует источник в военном ведомстве ТАСС.
Как писал News.ru ранее, новое средство дальней разведки на западном и южном направлениях получили Военно-космические силы (ВКС) России. В Мордовии на боевое дежурство заступила первая радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер». Об этом сообщил командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин. По словам военного, теперь российские ВКС могут наблюдать за возможными ударами противника на расстоянии от нескольких сотен до двух тысяч километров до государственной границы в режиме реального времени.