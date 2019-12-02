Российская ядерная инспекция проверит объект в Хорватии

В ходе мероприятия специалисты получат информацию о личном составе и основных задействованных системах и технике.

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российские инспекторы проведут оценку воинского объекта в Хорватии. Мероприятие состоится 3 декабря.

По данным главы Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, подобные посещения проводятся с целью проверки сведений о развертывании основных систем вооружения и военной техники.

В ходе проведения брифинга, посвященного проверке российскими специалистами, будет получена информация о личном составе и основных задействованных системах и технике.