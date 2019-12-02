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Российская ядерная инспекция проверит объект в Хорватии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Российская ядерная инспекция проверит объект в Хорватии
Фото: pixabay.com
В ходе мероприятия специалисты получат информацию о личном составе и основных задействованных системах и технике.
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российские инспекторы проведут оценку воинского объекта в Хорватии. Мероприятие состоится 3 декабря.
По данным главы Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, подобные посещения проводятся с целью проверки сведений о развертывании основных систем вооружения и военной техники.
В ходе проведения брифинга, посвященного проверке российскими специалистами, будет получена информация о личном составе и основных задействованных системах и технике.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Хорватия
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