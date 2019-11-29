РВСН избавятся от ракетных комплексов производства СССР

РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства

"Сегодня Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, когда из их боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства", — сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Как следует из данных на сайте Минобороны РФ, РВСН, помимо новейших "Ярсов", вооружены комплексами "Тополь-М" (работы над которым начались еще в СССР), еще более старыми обычными "Тополями", ракетами Р-36М2 "Воевода", которые также разработаны в советские времена, и МБР УР-100НУТТХ, принятыми на вооружение еще в 1970-х годах.