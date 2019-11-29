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РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
РВСН избавятся от ракетных комплексов производства СССР
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
"Сегодня Ракетные войска стратегического назначения находятся на историческом этапе, когда из их боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства", — сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Как следует из данных на сайте Минобороны РФ, РВСН, помимо новейших "Ярсов", вооружены комплексами "Тополь-М" (работы над которым начались еще в СССР), еще более старыми обычными "Тополями", ракетами Р-36М2 "Воевода", которые также разработаны в советские времена, и МБР УР-100НУТТХ, принятыми на вооружение еще в 1970-х годах.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Сергей Каракаев , РВСН
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