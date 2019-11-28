Украина показала свою новую крылатую ракету «Нептун» на основе советской ракеты Х-35 (ВИДЕО)

Украинская противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ, более известного как "Нептун", 28 ноября прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров по указанному маршруту.

Эта дозвуковая маловысотная ракета, предназначенная для уничтожения как кораблей, так и наземных целей, была разработана на основе советской ракеты Х-35, но отличается большим размером, большей дальностью и новой системой управления. Запускаться ракета может с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", — заявил генеральный конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростелев.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Defense Express, следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты. Ракета Р-360 должна быть принята на вооружение в 2020 году.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части — 150 кг, дальность пуска — до 280 км, скорость — около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м.

Комплекс "Нептун" обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.