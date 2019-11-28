Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Политика
Опубликовано видео пуска "Тополя"
Опубликовано видео пуска "Тополя"
Армия
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону
Армия
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Происшествия

Украина показала свою новую крылатую ракету «Нептун» на основе советской ракеты Х-35 (ВИДЕО) 

Newsru.com 36 минут назад
Украина показала свою новую крылатую ракету «Нептун» на основе советской ракеты Х-35 (ВИДЕО)
Фото: Newsru.com
Украинская противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ, более известного как "Нептун", 28 ноября прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров по указанному маршруту.
Эта дозвуковая маловысотная ракета, предназначенная для уничтожения как кораблей, так и наземных целей, была разработана на основе советской ракеты Х-35, но отличается большим размером, большей дальностью и новой системой управления. Запускаться ракета может с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", — заявил генеральный конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростелев.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на Defense Express, следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты. Ракета Р-360 должна быть принята на вооружение в 2020 году.
Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части — 150 кг, дальность пуска — до 280 км, скорость — около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м.
Комплекс "Нептун" обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Newsru.com: последние новости
Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине, не увидев лестницу (ВИДЕО) Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине, не увидев лестницу (ВИДЕО) ОЗХО включила "Новичок" в контрольный список запрещенных боевых отравляющих веществ ОЗХО включила "Новичок" в контрольный список запрещенных боевых отравляющих веществ Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан и анонсировал сделку с "Талибаном"* Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан и анонсировал сделку с "Талибаном"*
Комментарии 
Теги:
Войска , Армия , Наука и техника , Оружие , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы 238
Опубликовано видео пуска «Тополя»
Опубликовано видео пуска «Тополя» 1
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону 161
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане 8
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение 265
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение