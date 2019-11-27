Без кассетных бомб Британии с Россией не совладать?

Новый доклад: британская армия может проиграть России, если Великобритания не вернется к кассетным бомбам (The Telegraph, Великобритания)

Великобритании , возможно, придется рассмотреть вопрос о возврате к вызывающим массу споров кассетным бомбам в случае конфликта с Россией , ведь у России — «всеобъемлющее превосходство по огневой мощи и скорости». Об этом говорится в новом докладе Королевского института оборонных исследований.

Великобритании, возможно, придется рассмотреть вопрос о возврате к вызывающим массу противоречий «кассетным бомбам» в случае начала войны с Россией. Об этом говорится в новом докладе Королевского Объединенного института оборонных исследований ( Royal United Services Institution , RUSI).

Если Великобритании придется соперничать с Россией по огневой мощи, британскому правительству, возможно, нужно будет пересмотреть вопрос о приверженности Соединенного Королевства требованиям Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, запрещающего применение кассетных бомб.

Автор этого нового доклада предупреждает, что в случае любого конфликта в будущем у России будет «всеобъемлющее превосходство по огневой мощи и скорости» над вооруженными силами Великобритании, что «позволит вражеской артиллерии свободно проводить огневые операции».

«В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений».

Автор этого доклада утверждает, что либо министерству обороны Великобритании следует инвестировать средства в высокоэффективные, но при этом дорогостоящие запасы высокоточных управляемых боеприпасов, либо правительство должно пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

«Если Соединенное Королевство не готово вкладывать средства в развитие боевого потенциала или принимать меры для развертывания групп эффективного огня, тогда ему следует вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности обязательств, изложенных в Стратегии национальной безопасности 2015 года», — подчеркивается в документе.

«Если вы не готовы инвестировать в пополнение запасов более высокоточных поражающих средств, то нужно либо снизить затраты на подобные средства — и обратить внимание на менее точные боеприпасы, — либо умерить свои амбиции».

По словам Уотлинга, руководство сухопутных войск осознает важность артиллерии и заинтересовано в ее модернизации, однако неясно, разделяет ли его точку зрения британское правительство в целом.

«Одна из проблем заключается в том, что другие части правительства решительно настроены максимизировать практическую ценность каждого отдельного элемента обороны в как можно более широком спектре обстоятельств, — сказал он в интервью изданию Telegraph. — Они считают артиллерию полезной только в очень узком контексте».

«Они упускают из виду, что способность эффективно действовать за порогом вооруженного конфликта — это именно то, что обеспечивает наличие такого порога».

«Возникла острая необходимость либо содержать в исправности противотанковые средства поражения групповых целей, либо пересмотреть вопрос о приверженности Соединенного Королевства требованиям Конвенции по кассетным боеприпасам», — подчеркивает Уотлинг в своем докладе.

Конвенция по кассетным боеприпасам, подписанная в декабре 2008 года, запрещает применение, передачу и хранение кассетных бомб — оружия взрывного типа, которое рассеивает поражающие элементы по обширной территории.

На сегодняшний день 108 стран подписали эту конвенцию, но против нее выступают ряд государств, которые производят или хранят значительные запасы кассетных боеприпасов, в том числе Китай, Россия, США, Индия, Израиль, Пакистан и Бразилия.

Кассетные бомбы могут применять сухопутные войска и военно-воздушные силы. Принцип действия кассетных бомб заключается в том, что они рассеивают множество поражающих элементов по обширной территории, чтобы остановить вражеских солдат и транспортные средства.

Поскольку такие бомбы рассеивают поражающие элементы по обширной территории, они могут наносить удары как по военным, так и по гражданским целям без разбора. То есть они представляют собой угрозу для мирных граждан на протяжении многих лет и препятствуют возвращению беженцев в покинутые ими дома.

Британские вооруженные силы запустили амбициозную серию программ, цель которых заключается в замене дорогостоящего военного оборудования, состояние которого никак не поддерживалось на протяжении почти трех десятилетий противоповстанческих операций на Балканах, в Ираке и Афганистане.

Недавно министерство обороны Великобритании обзавелось двумя авианосцами, которые обошлись ему в 6 миллиардов фунтов стерлингов, и выделило 9 миллиардов фунтов стерлингов на первые 48 (из 138) истребителей F-35. Однако в последние несколько лет на военную технику все же выделяется недостаточно средств.

По мнению Уотлинга, британская армия предпримет попытку восстановить артиллерию в середине 2020-х годов — после того как заменит свой парк бронемашин. С этой целью в октябре был подписан новый контракт на 2,8 миллиарда фунтов стерлингов на приобретение около 500 боевых бронированных машин семейства «Боксер».

The Telegraph (Великобритания)