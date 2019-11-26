Беспилотник США над Ливией сбили по ошибке

Американский беспилотник в районе Триполи был сбит по ошибке, пишет Associated Press со ссылкой на заявление командования Ливийской национальной армии.

Ранее Африканское командование армии США подтвердило потерю беспилотного летательного аппарата 21 ноября. Тип беспилотника и способ, которым он был уничтожен, не сообщаются.

— Мы приняли американский дрон за турецкий, используемый ополченцами Триполи, — рассказал агентству высокопоставленный представитель штаба ЛНА. Он отметил, что командование армии извинилось перед военными США и договорилось координировать действия, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.

20 ноябряв районе Триполи был сбит итальянский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. ЛНА уже несколько месяцев пытается овладеть столицей Ливии, военные действия ведутся на южных окраинах города.