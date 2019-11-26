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ВСУ провели танковые учения в Донбассе 

RT на русском 47 минут назад
В Донбассе прошли учения танковых подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом информирует пресс-служба сухопутных войск ВСУ.
«В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединённых сил», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что целью учений является поддержание высокой степени готовности к «реагированию на возможный прорыв врага».
В украинской армии добавили, что, несмотря на отвод танков из района проведения спецоперации, «угроза танкового прорыва сохраняется».
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинская армия размещает военную технику у линии соприкосновения в Донбассе.
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Теги:
Войска , Армия , Видео
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