Чьи штурмовые подлодки лучше, России или США?

Враг военных кораблей номер один: чьи штурмовые подлодки лучше, российские или американские? (Sina, Китай)

Sina (Китай) подробно рассматривает особенности американских и российских штурмовых подлодок и пытается выяснить, какая же из них все-таки лучше. Изданиеподробно рассматривает особенности американских и российских штурмовых подлодок и пытается выяснить, какая же из них все-таки лучше.

К новейшим американским штурмовым подводным лодкам без сомнения можно отнести три находящиеся на вооружении подводные лодки типа «Сивулф» (глубоководные штурмовые подлодки), а также множество атомных подлодок типа «Вирджиния», способных нанести удар на мелководье и в прибрежных водах, а также перевозить спецназ для ведения десантных операций. Если сравнивать их с автомобилями, то «Сивулф» похож на суровый внедорожник, а «Вирджиния» на горный велосипед.

Новейшими российскими штурмовыми атомными подводными лодками считаются подлодки типа «Ясень», аналогичные американским лодкам типа «Сивулф».

Интересно было бы узнать, какая же из этих подлодок лучше. Ответить на этот вопрос действительно непросто, так как по бесшумности, глубине погружения, разведывательным способностям и торпедной атаке они практически не отличаются.

Но если все же попытаться выстроить их в рейтинг, то по разведывательным характеристикам лидирует «Вирджиния», следом за ней идет «Сифулф», а замыкает тройку «Ясень». Глубоководное нападение на другие подлодки и надводные корабли лучше всего удается подлодкам типа «Сивулф», второе место по мощности и интенсивности торпедной атаки достается «Ясеню», после которого идет «Вирджиния». По глубине погружения их можно расположить следующим образом: «Ясень», «Сивулф», «Вирджиния».

Если критерием для сравнения выступает способность вести бой на мелководье и в прибрежных водах, то в этом нет равных «Вирджинии». При сопоставлении данных подлодок по характеристикам, связанным с атакой наземных целей, «Вирджиния» также вырывается вперед.

По общим боевым характеристикам американские подлодки превосходят российскую. Главным образом это объясняется не характеристиками самой подлодки, а ее системных составляющих и способностью к обработке информации и обнаружению космических спутников, разведчиков, радаров, работающих в Х-диапазоне, а также принадлежащих флоту радаров «Иджис», сонаров и так далее. Данные подлодки обладают непревзойденными комплексными системами.

В случае настоящего морского сражения американские подлодки смогут быстрее обнаружить противника, выпустить по нему торпеды, потопив или подбив его.

Одним словом, если ваша подлодка встретится на поле боя с глобальной системой, каждый компонент вашей комплексной системы в любом случае будет отставать от американской.

С технической точки зрения, современные американские штурмовые и атомные подводные лодки имеют однокорпусную конструкцию, а все российские — двухкорпусную. Между внутренним и внешним корпусами расположен водосборный резервуар и другие детали.

Единственное преимущество двухкорпусных подлодок перед однокорпусными — лучшая защита от торпед и ударов о рифы. Но в целом она хуже однокорпусной конструкции, так как двойной корпус сильно сокращает внутреннее пространство, в особенности ядерный блок питания, и увеличивает уровень создаваемого шума. Также нельзя быть полностью уверенным в прочности корпуса и комплексных процессах, к тому же это снижает маневренность и общие характеристики подводной лодки. Получается, что недостатков намного больше, чем преимуществ.

Стоит пояснить, что США восстановили производственную линию подлодок типа «Сивулф» и работают над созданием усовершенствованной модели «Сивулф-2». Также была восстановлена производственная линия самолетов «Блэкберд», создается новая модель «Блэкберд-2» (SR-72). Подводные лодки «Сивулф-2» представляют собой усовершенствованные глубоководные штурмовые подлодки, а в самолетах «Блэкберд-2» применяется турбопрямоточный двигатель, современные материалы и конструкторские решения. Его скорость возросла в 3 — 10,5 раза по сравнению с самолетом «Блэкберд».

Атомные подводные лодки стратегического назначения имеют схожие различия, в настоящее время создаются новейшие американские подлодки типа «Колумбия». В течение нескольких лет ее спустят на воду.

Все это похоже на то, как российский самолет Ту-160 «Белый лебедь» преодолевает системы противовоздушной обороны на большой высоте и скорости. Данная способность бесполезна для армий крупных стран, этот самолет просто не способен преодолевать ПВО на малой высоте и большой скорости, так как для этого нужен прочный фюзеляж, высокочувствительные радары, ведущие наблюдение за земной поверхностью и хорошие способности обработки информации. Американский стратегический бомбардировщик B1-B как раз обладает всеми необходимыми характеристиками, поэтому он смешивает отраженные радиолокационные волны и эхосигнал от земной поверхности. Значительное уменьшение вероятности быть замеченным при снижении сильно усложняет перехват. B1-B обладает интегрированным корпусом (крылья и хвост у него отделены друг от друга), сделанным из композитных материалов со стелс-покрытием. Такой самолет может похвастаться невидимостью и большими шансами на выживание в случае начала военных действий. В бою с крупной державой, сильной в военном плане, у Ту-160 практически нет никаких шансов.

Те, кто хотя бы немного разбираются в военном деле, сразу заметят разницу.

При обсуждении перехвата системами ПВО, нет смысла говорить об американской Наземной системе противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD) — единственной в мире системе, неоднократно успешно проходившей испытания по перехвату межконтинентальных баллистических ракет; ракете-перехватчике SM-3block2A, разработанной США и Японией, комплексе ПРО Arrow-3, разработанном США и Израилем, где высота полета ракет перехватчиков превышает 1500 километров, а дальность — 2500 километров. Максимальная дальность, на которую в экспериментальном режиме запускалась ракета российской системы С-500 составляет всего 481 километр. В этой связи стоит рассказать о способах перехвата. Американские системы осуществляют перехват путем прямого столкновения, а российские, включая испытываемую систему С-500, разрывают ракету на куски.

Американские межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок «Трайдент» 2D5 сделаны из чрезвычайно легкого и прочного материала. Они способны переносить на себе от восьми до 14 ядерных боеголовок W-88 с зарядом в 475 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Аналогичные российские боеголовки способны вмещать только 200 тысяч тонн. Общий вес американских ракет не превышает 58 тонн. В настоящее время в США ведутся разработки новой ракеты D-5 LE с модернизированной боеголовкой.

На данных примерах можно увидеть основные различия. Именно они определяют общий уровень прогрессивности. Догнать США России мешает отсталость в экономическом, техническом и административном плане, но и сами Соединенные Штаты развиваются со все более высокой скоростью.