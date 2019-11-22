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В России подсчитали количество сломанных военных транспортников 

Lenta.ru
В РФ подсчитали количество сломанных военных транспортников
Фото: Армен Гаспарян / пресс-служба ОАК / РИА Новости
Исправный парк военно-транспортной авиации России увеличился до 90 процентов. Об этом официальному печатному органу Минобороны, газете «Красная звезда», рассказал командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов
По его словам, такой показатель был зафиксирован перед началом стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Это стало наилучшим достижением за всю новейшую историю военно-транспортной авиации.
Бенедиктов отметил, что достичь этого удалось благодаря как обновлению авиапарка, так и работе инженерно-технического состава.
Одной из приоритетных задач государственной программы перевооружения ВС России является серийное производство военно-транспортного Ил-112. Первая установочная партия для ВКС оценивается в 35-37 машин. Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену украинским Ан-24 и Ан-26.
19 ноября стало известно, что Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. В ходе обновления самолет могут вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал», носителем которых является и более современный Ту-22М3М.
В августе сообщалось, что в настоящее время ВКС России имеют в своем распоряжении более 1,8 тысячи самолетов.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Владимир Бенедиктов , Министерство обороны
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