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Стало известно, когда армия получит городской танк 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Стало известно, когда армия получит городской танк
Фото: Минобороны России
В общей сложности доля новой техники в частях постоянной готовности превысила 50%.
Вопрос о применении танков в боях в городских условиях особенно остро стоит в последние десятилетия. Уже в следующем году в российской армии начнут оснащать бронемашины комплектом для боя в городе. Об этом рассказал начальник Главного автобранетанкового управления Минобороны РФ, генерал-майор Сергей Бибик.
«Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска», — сказал Бибик «Известиям».
Он добавил, что мотострелки получат бронированные автомобили «Тайфун-К», грузовики «Мотовоз-М» и «Торнадо-У». Для спецназа будут закуплены багги «Охотовед» и специальные бронированные автомобили «Есаул». В общей сложности доля новой техники в частях постоянной готовности превысила уже 50%, подытожил Сергей Бибик.
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Теги:
Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия"
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