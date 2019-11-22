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Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
"Сегодня на полигоне Капустин Яр состоится торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа. Передача данного комплекта завершает перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации", — сообщили в военном ведомстве.
Личному составу ракетного соединения передадут несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.
По итогам перевооружения ракетное соединение примет участие в тактическом учении с боевым пуском ракеты, говорится в сообщении.
Испытания комплекса завершились в 2007 году. В версии "Искандер-М" и "Искандер-К" комплекс принят на вооружение российской армии.
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Теги:
Войска , Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости
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