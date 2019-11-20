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Политика

TV2 (Норвегия): Россия играет мускулами у границы 

ИноСМИ 21 минуту назад
26 русских танков испугали Норвегию
Фото: © РИА Новости, Александр Кондратюк
На границе с Норвегией и Финляндией размещены 26 модернизированных танков Т-80БВМ. Норвежцев это развертывание боевой техники заставило понервничать. Норвегии тоже нужны современные танки, и как можно скорее, потребовали военные, по данным TV2.
По данным Северного флота России, на границе с Норвегией и Финляндией размещены 26 модернизированных танков Т-80БВМ.
«Современные танки — это неотъемлемая часть любой заслуживающей доверия армии. И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», — заявил глава отдела связи армии Пер Эспен Странде (Per Espen Strande), комментируя сообщение, что Россия развернула на границе с Финляндией и Норвегией 26 модернизированных танков Т-80БВМ

Учения

По информации российских военных, танки адаптированы к арктическим условиям.
Их двигатели запускаются на сорокаградусном морозе, а заявленная максимальная скорость составляет 70 км/ч.
Танк Т-80БВМ оснащен пушкой с дальностью стрельбы до трех километров. Боеприпасы имеют сердечник из обедненного урана и пробивают броню толщиной в 590-630 миллиметров с двухкилометрового расстояния.
В сентябре новые танки из 200-й мотострелковой бригады вместе с 2 тысячами солдат были задействованы в учениях в долине реки Печенги на российско-норвежской границе.

Рекомендовано укрепление обороны

Командующий армией Эйрик Кристофферсен (Eirik Kristoffersen) ранее добивался закупки 84 танков для военных нужд, а в октябре сообщил изданию «Нюе Тромс» (Nye Troms), что хотел бы видеть пополнение в бригаде «Нур» («Север»).
«Сегодня армия весьма скромных размеров и потому нуждается в значительном укреплении. Если власти этого не сделают, наша политическая свобода действий будет ограничена», — предупредил он в интервью газете «Афтенпостен» (Aftenposten).
Давая профессиональный совет министру обороны Франку Бакке-Йенсену (Frank Bakke-Jensen), командующий вооруженными силами Хокон Брун-Хансен (Haakon Bruun-Hanssen) рекомендовал значительно усилить оборону.
«Ситуация в области безопасности в соседних с Норвегией районах становится все более серьезной. Оборона должна укрепить свою оперативную готовность и нарастить масштаб, чтобы соответствовать новой реальности», — сообщил командующий вооруженными силами, представив на суд министра обороны четыре предложения.
По данным сайта российского Министерства обороны, на сентябрьских учениях в Ленинградской области для защиты танкового полка применялась наземная система радиоэлектронной борьбы «Палантин».
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Теги:
Войска , Армия , В мире , Оружие , Статьи , Норвегия , Финляндия
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