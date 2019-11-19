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Северный флот отметил День ракетных войск и артиллерии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Северный флот отметил День ракетных войск и артиллерии
Фото: ТРК "Звезда"
Специалисты артиллерийского и ракетного оружия Северного флота, которые несут службу на боевых кораблях, подводных лодках, а также в сухопутных и береговых частях, отмечают День ракетных войск и артиллерии.
Сегодня, 19 ноября, специалисты артиллерийского и ракетного оружия Северного флота отмечают свой профессиональный праздник — День ракетных войск и артиллерии.
Артиллерийские и ракетные комплексы морского и берегового базирования, самоходная и реактивная артиллерия являются главной ударной силой Северного флота. Они способны нанести поражение противнику на расстоянии от десяти тысяч километров до нескольких сотен метров, причем сделать это с ювелирной точностью.
В День ракетных войск и артиллерии «Звезда» публикует самые эффектные кадры учений, которые были у Северного флота. На видеозаписи вы можете увидеть пуски баллистических и крылатых, в том числе, «Калибр» и «Оникс» с головного фрегата «Адмирал Горшков».
На корабле установлен зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», который может поражать воздушные цели в радиусе до 150 километров и на высоте до 30 тысяч метров.
За 80 тысяч миль, пройденных «Адмиралом Горшковым», учений в Баренцевом море и в дальней морской зоне, проверили надежность и боеспособность каждого механизма.
Береговые ракетные и артиллерийские войска надежно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. Береговые ракетные комплексы «Бастион» показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений: этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа.
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Теги:
Войска , Армия
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