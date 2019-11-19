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Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Боги войны: в России отмечают День ракетных войск
Фото: Минобороны РФ
В 1942 году 19 ноября контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось с залпов тысяч артиллерийских орудий.
Во вторник, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 году контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось с залпов тысяч артиллерийских орудий.
Битва под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и показала ведущую роль артиллерии, как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.
В настоящее время продолжается работа по переходу ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ в качественно новое состояние — разведывательно-огневую систему. Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени. При этом в 1,5–2 раза сократилось время от момента обнаружения целей до их уничтожения.
Сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 50%. Завершается перевооружение ракетных соединений на современный ракетный комплекс «Искандер». В войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ», полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, а также модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель и РСЗО крупного калибра «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов.
В рамках создания перспективных образцов вооружения продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем. Кроме того на завершающем этапе находится разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе. Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения.
Анализы показателей боевой подготовки и стратегических учений подтверждают правильность выбранного курса, направленного на наращивание боевых возможностей путем подготовки к ведению разведывательно-ударных действий.
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Теги:
Войска , Армия
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