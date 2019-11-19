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Украинские «корабли» из РФ насмешили депутата Рады 

News.ru + ещё 1 58 минут назад
Депутат Верховной Рады Олег Волошин разбавил пафос от возвращаемых Россией Украине кораблей. Он уточнил, что речь идёт «о двух маленьких катерах и старом буксире», задержанных в Керченском проливе в прошлом году.
"Катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда", — с горечью отметил политик в Facebook.
Волошин обратил внимание, что на судах есть пробоины, но нет следов взрыва. И отсюда следует вывод, что российские пограничники стреляли отнюдь не боевыми снарядами. Но качество брони украинских «кораблей» оказалось настолько низким, что от осколков пострадали и обшивка, и сами моряки.
В общем, смех и грех у нас, а не флот, — подытожил депутат, уточнив, что в стране ничего не сделано для развития военно-морских сил Украины.
Ранее News.ru сообщал, что передача Москвой Киеву украинских судов, задержанных за нарушение государственной границы в Керченском проливе, способствует укреплению доверия между странами. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Теги:
Войска , Армия , Видео , Украина , Олег Волошин , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Верховная Рада
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