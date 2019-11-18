В Сирии подожгли российский патруль

Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap & Kobani bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının devriyesi sırasında, PKK'lı teröristler Türk ve Rus askeri araçlarına taş ve molotof ile saldırı düzenledi.



Rus askeri aracı molotoflu saldırı sonrası zarar gördü. pic.twitter.com/dQRiG8lF0D— EHA MEDYA (@eha_medya) 18 ноября 2019 г. Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и коктейлями Молотова российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏.

На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он начинает гореть. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами. 6 ноября сообщалось, что жители деревень местности Кобани забросали камнями российский патруль.

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября. В мероприятии задействовали порядка 50 единиц техники. 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.