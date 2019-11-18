Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
"Гипотетически": Кремль ответил Лукашенко
Политика
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
Общество
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
Общество
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире

В Сирии подожгли российский патруль 

Lenta.ru + ещё 4 59 минут назад
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и коктейлями Молотова российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏.
На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он начинает гореть. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.
8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами. 6 ноября сообщалось, что жители деревень местности Кобани забросали камнями российский патруль.
Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября. В мероприятии задействовали порядка 50 единиц техники. 1 ноября Россия и Турция приступили к патрулированию района сирийско-турецкой границы.
22 октября лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы. Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
В Турции Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией.
Последние новости
В Сирии подожгли российский патруль В Сирии подожгли российский патруль Россия сделала Украине официальное предложение по газу Россия сделала Украине официальное предложение по газу Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
Комментарии107 
Теги:
Войска , Армия , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Рабочая партия Курдистана , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе
«Господи, помоги»: вопль россиянина заметили в космосе 5
В России задумали ужесточить продажу алкоголя
В России задумали ужесточить продажу алкоголя 1
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию
Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию 64
Видео
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Слабым местом России назвали ее население
02:33
Слабым местом России назвали ее население
Политика Статьи
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
00:48
«Горячая свадьба»: молодожены устроили стрельбу у ЗАГСа
Происшествия
Тбилиси вновь охватили акции протеста
00:10
Тбилиси вновь охватили акции протеста
В мире
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
01:03
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение