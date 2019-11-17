Появились сведения об отказе России от своих условий по передаче украинских кораблей

Следователи ФСБ России исключили украинские корабли, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, из числа вещественных доказательств по этому делу, сообщил источник в правоохранительных органах

«Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков», — передает его слова ТАСС.

Между тем, МИД России в качестве условия передачи Киеву катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» называл гарантии их сохранности как вещественных доказательств.

Ранее стало известно о том, что началась буксировка украинских кораблей. Россия передаст корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря. Их тянут к месту передачи на буксире.