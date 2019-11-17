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Появились сведения об отказе России от своих условий по передаче украинских кораблей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Появились сведения об отказе России от своих условий по передаче украинских кораблей
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Следователи ФСБ России исключили украинские корабли, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, из числа вещественных доказательств по этому делу, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков», — передает его слова ТАСС.
Между тем, МИД России в качестве условия передачи Киеву катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» называл гарантии их сохранности как вещественных доказательств.
Ранее стало известно о том, что началась буксировка украинских кораблей. Россия передаст корабли Украине у мыса Тарханкут в нейтральных водах Черного моря. Их тянут к месту передачи на буксире.
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Теги:
Войска , Конфликты , Украина , Керченский пролив , ФСБ , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС
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