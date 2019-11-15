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Майор ФСБ попросил дополнительный отдых и пожалел 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Майор ФСБ Александр Ткаченко разгласил секретную информацию в попытке получить дополнительный отдых. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ткаченко — сотрудник пограничного управления Федеральной службы безопасности по Крыму, начальник 2-го радиотехнического поста одной из пограничных застав.
Летом 2018 года он подал на свое командование в суд за то, что то не предоставляло ему 61 сутки отдыха за переработку в 2017 году. В исковом заявлении майор указал реальный номер своей воинской части, а это запрещает как ведомственная инструкция ФСБ, так и закон «О государственной тайне».
По этой причине начальство вынесло Ткаченко строгий выговор за разглашение секретных сведений. Осенью он обжаловал это в суде, сославшись на свое незнакомство на тот момент с соответствующими положениями законодательства.
Суд отказал майору в удовлетворении иска, а дополнительный отдых командование ему все же предоставило.
В среду, как сообщал «Рамблер», стало известно о задержании по подозрению в разглашении государственной тайны руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Войска , Армия , Видео , Александр Ткаченко , ФСБ , ФСИН , Республика Крым
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