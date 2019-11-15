Майор ФСБ попросил дополнительный отдых и пожалел

Ткаченко — сотрудник пограничного управления Федеральной службы безопасности по Крыму , начальник 2-го радиотехнического поста одной из пограничных застав.

Летом 2018 года он подал на свое командование в суд за то, что то не предоставляло ему 61 сутки отдыха за переработку в 2017 году. В исковом заявлении майор указал реальный номер своей воинской части, а это запрещает как ведомственная инструкция ФСБ, так и закон «О государственной тайне».

По этой причине начальство вынесло Ткаченко строгий выговор за разглашение секретных сведений. Осенью он обжаловал это в суде, сославшись на свое незнакомство на тот момент с соответствующими положениями законодательства.

Суд отказал майору в удовлетворении иска, а дополнительный отдых командование ему все же предоставило.