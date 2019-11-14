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Политика

Евкуров проверил готовность полигонов ЗВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Евкуров проверил готовность полигонов ЗВО
Фото: Минобороны России
Замминистра оценил состояние танковой директрисы, войскового стрельбища и ряда объектов для отработки тактических действий подразделений.
Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил готовность полигонов «Погоново» и «Богучар» к новому учебному периоду в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.
Замминистра оценил состояние танковой директрисы, войскового стрельбища и ряда объектов для отработки тактических действий подразделений. Он отметил, что полигон готов к новому учебному году, направление и сроки его модернизации соответствуют запланированным.
По словам генерал-лейтенанта, «совершенствование учебно-материальной базы полигонов — одно из основных направлений повышения качества боевой подготовки».
Он отметил, что количество мероприятий боевой подготовки за последние четыре года выросло более чем в два раза. Евкуров уверен, что в комплексе с переоснащением и модернизацией полигонной базы это должно дать существенное повышение уровня подготовки военных специалистов и качества, выполняемых ими задач.
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Теги:
Войска , Армия , Юнусбек Евкуров
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