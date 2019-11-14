Навстречу «Глубине»: водолазы СФ готовятся к АрМИ-2020

Водолазные специалисты тренируются в сборке-разборке металлоконструкций, резке и сварке металла, подводной борьбе и скоростном плавании, безопасных спусках и оказании помощи пострадавшим коллегам.

Водолазы Северного флота начали подготовку к конкурсу «Глубина-2020» Армейских международных игр. Идет отработка навыков подводной борьбы и скоростного плавания, подъема предметов нестандартной формы, резки и сварки металла под водой. Претендентов на попадание во флотскую сборную 16, но лишь восемь из них войдут в состав.

Старший водолаз Северного флота Алексей Иванов на конкурсе «Глубина» Армейских международных игр прошлого года сделал невозможное. Он электродом под водой разрезал почти метровый кусок металла, тогда как результат соперников был вдвое меньше. Не подвело мастерство его и сейчас.

Еще одно испытание — борьба в воде и под водой. Цель упражнения состоит в том, чтобы завладеть лентой соперника. Военнослужащие успешно справились с этим заданием.

Также они отработали необходимые действия для спасения людей и оказания помощи надводному кораблю при пробоине корпуса, а также аварийной подлодке, надводному кораблю при пробоине судна.

К каждому упражнению североморцы готовятся обстоятельно. Во время тренировок проходит детальный разбор допущенных ошибок, что позволит быть готовым к соревнованиям на все 100%.