Четверо бойцов ВСУ погибли в ходе столкновения с украинскими националистами

Инцидент произошёл около населённого пункта Каменка на северо-западе от Ясиноватой.

Представители Народной милиции (ДНР) сообщают, что в одном из домов поселения были найдены четыре сгоревших тела 92-й механизированной бригады ВСУ. Ведомство также подчёркивает, что солдаты погибли в результате обстрела радикалов из противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

Такое столкновение представители Народной милиции назвали «резонансным». Также они отмечают, что в последние дни число столкновений между националистами и украинской армией значительно выросло.

В июле 2019 года News.ru сообщал, что солдат ВСУ обстрелял украинских националистов из батальона «Азов». Причиной конфликта стали идеологические разногласия.