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Шоу-бизнес

Четверо бойцов ВСУ погибли в ходе столкновения с украинскими националистами 

News.ru + ещё 4 1 час назад
«Резонансное»: Бойцы ВСУ погибли из-за националистов
Фото: Минобороны Украины
Инцидент произошёл около населённого пункта Каменка на северо-западе от Ясиноватой.
Представители Народной милиции (ДНР) сообщают, что в одном из домов поселения были найдены четыре сгоревших тела 92-й механизированной бригады ВСУ. Ведомство также подчёркивает, что солдаты погибли в результате обстрела радикалов из противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.
Такое столкновение представители Народной милиции назвали «резонансным». Также они отмечают, что в последние дни число столкновений между националистами и украинской армией значительно выросло.
В июле 2019 года News.ru сообщал, что солдат ВСУ обстрелял украинских националистов из батальона «Азов». Причиной конфликта стали идеологические разногласия.
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Теги:
Войска , Армия , В мире
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