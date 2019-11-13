В Дании испугались появления у России «арктического кулака»

Датский журналист Питер Суппли Бенсон обратил внимание на международный резонанс, вызванный спуском в Санкт-Петербурге головного патрульного корабля ледового класса « Иван Папанин », который он назвал «новым кулаком» России в Арктике.

По версии автора статьи, опубликованной в датском издании Berlingske, уникальность ледокола о том, что он оснащен не только пушками, но и ракетами, которые могут быть использованы для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу, передает РИА «Новости».

Так, в статье утверждается, что ледокол оснастят крылатыми ракетами «Калибр», дальность действия которых «может превышать 200 километров». Предполагается, что в арсенале таких ледоколов будет восемь «Калибров».

Автор статьи выразил обеспокоенность тем, что Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию и тем самым отстает от России, которая в это же время создает новые ледоколы.

Напомним, 25 октября на Адмиралтейских верфях спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» для ВМФ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом оружии России против американской наглости в Арктике.