Россияне знают, достаточно ли модернизирована военная техника РФ 

49% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не считают, что военная техника России является достаточно модернизированной. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования.
35% опрошенных считают иначе. По их мнению, ежегодно на ее модернизацию выделяется значительный бюджет, что не может не отразиться на ее достойном функционировании.
10% проголосовавших ничего не знают о российской военной технике.
6% не проявили заинтересованности в этом вопросе. Они ответили: «Мне все равно».
Всего в опросе приняли участие 7 233 человека.
Россия приступит к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовала Московская конференции по нераспространению. Сегодня на ней выступил Сергей Лавров.
В ходе выступления он обвинил США в сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — вместо профессионального, в деловом ключе решения накопившихся взаимных претензий. Те же шаги, что предлагала Россия, были отвергнуты американцами «достаточно высокомерно».