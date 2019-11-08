Россияне знают, достаточно ли модернизирована военная техника РФ

49% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не считают, что военная техника России является достаточно модернизированной. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования.

35% опрошенных считают иначе. По их мнению, ежегодно на ее модернизацию выделяется значительный бюджет, что не может не отразиться на ее достойном функционировании.

10% проголосовавших ничего не знают о российской военной технике.

6% не проявили заинтересованности в этом вопросе. Они ответили: «Мне все равно».

Всего в опросе приняли участие 7 233 человека.

Россия приступит к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовала Московская конференции по нераспространению. Сегодня на ней выступил Сергей Лавров.

В ходе выступления он обвинил США в сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — вместо профессионального, в деловом ключе решения накопившихся взаимных претензий. Те же шаги, что предлагала Россия, были отвергнуты американцами «достаточно высокомерно».