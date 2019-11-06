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Боевики атаковали заставу на таджикско-узбекской границе 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Боевики атаковали заставу на таджикско-узбекской границе
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Вооружённая группа из 20 человек в масках напала на погранзаставу «Ишкобод» на границе Таджикистана и Узбекистана. Пять из них захвачены, остальные уничтожены.
В ходе перестрелки погибли пограничник и милиционер с таджикской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Нападение на пограничный отряд «Султанабад», который располагается в 60 км западнее Душанбе, случилось в ночь на 6 ноября. Боевики успели захватить пять автоматов, но быстро оказались в окружении.
Ранее News.ru сообщал, что азербайджанские пограничники ликвидировали нарушителя границы с Ираном. Инцидент произошёл в районе заставы «Гейтепе». После обнаружения злоумышленника личный состав подняли по команде и перекрыли служебную территорию. Во время обыска в сумке убитого обнаружили свыше 12 кг наркотиков, пистолет Pietro Beretta, одну обойму к нему и восемь патронов.
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Теги:
Войска , Армия , Таджикистан , Узбекистан
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