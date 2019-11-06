Боевики атаковали заставу на таджикско-узбекской границе

Вооружённая группа из 20 человек в масках напала на погранзаставу «Ишкобод» на границе Таджикистана Узбекистана . Пять из них захвачены, остальные уничтожены.

В ходе перестрелки погибли пограничник и милиционер с таджикской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Нападение на пограничный отряд «Султанабад», который располагается в 60 км западнее Душанбе, случилось в ночь на 6 ноября. Боевики успели захватить пять автоматов, но быстро оказались в окружении.

Ранее News.ru сообщал, что азербайджанские пограничники ликвидировали нарушителя границы с Ираном. Инцидент произошёл в районе заставы «Гейтепе». После обнаружения злоумышленника личный состав подняли по команде и перекрыли служебную территорию. Во время обыска в сумке убитого обнаружили свыше 12 кг наркотиков, пистолет Pietro Beretta, одну обойму к нему и восемь патронов.