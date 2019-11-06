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Российский генерал рассказал про специфику войн будущего 

РИА Новости
Генерал РФ поделился спецификой войн будущего
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, заявил командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев.
"Вооруженные конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью, уходом от прямых масштабных боев. Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет", — такое мнение он высказал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Генерал-майор также рассказал, что в обучении войск объединения ВВО используются новые формы и методы, среди которых практическая скоростная стрельба и занятия в единой тактической обстановке, по единому замыслу. Кроме того, в подразделении отрабатываются новые способы эффективного применения снайперов, гранатометчиков и военнослужащих других специальностей, которые позволят нанести условному противнику максимальный урон.
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Теги:
Войска , Армия , Сергей Чеботарев
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