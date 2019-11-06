Генерал РФ поделился спецификой войн будущего

Российский генерал рассказал про специфику войн будущего

Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, заявил командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев

"Вооруженные конфликты последних лет показывают, что современная война будет отличаться динамичностью, высокой технологичностью, уходом от прямых масштабных боев. Окопной войны в классических формах, как мы привыкли видеть из фильмов о Великой Отечественной войне, скорее всего, не будет", — такое мнение он высказал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Генерал-майор также рассказал, что в обучении войск объединения ВВО используются новые формы и методы, среди которых практическая скоростная стрельба и занятия в единой тактической обстановке, по единому замыслу. Кроме того, в подразделении отрабатываются новые способы эффективного применения снайперов, гранатометчиков и военнослужащих других специальностей, которые позволят нанести условному противнику максимальный урон.