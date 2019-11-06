Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский патруль забросали камнями в Сирии 

Lenta.ru + ещё 5
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
По данным издания, жители специально выстроились вдоль маршрута патрулирования, чтобы выразить недовольство прохождением военных по своим деревням. Как добавляет Reuters, в одной из деревень им удалось остановить бронемашины российской военной полиции и забраться на одну из них.
5 ноября Россия и Турция начали второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в 160 километрах от населенного пункта Кубани. Отмечается, что в патрулировании участвуют около 50 единиц техники, в том числе российские бронированные автомобили «Тигр» и турецкие Kirpi.
1 ноября российские и турецкие военные начали первое патрулирование района сирийско-турецкой границы. Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, в которой Турция проводила военную операцию против курдских формирований.
22 октября президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Последние новости
В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов Путин одобрил замену «Википедии» Путин одобрил замену «Википедии» Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
Комментарии21 
Теги:
Войска , Армия , Видео , В мире , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Reuters , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму
Просят признать: В США изменили отношение к Крыму 333
Бойне с солдатами в Забайкалье нашли оправдание
Бойне с солдатами в Забайкалье нашли оправдание 138
У Сербии не нашлось денег на С-400
У Сербии не нашлось денег на С-400 48
Чеченским ворам в законе предрекли ведущую роль в РФ
Чеченским ворам в законе предрекли ведущую роль в РФ 423
Человечеству предрекли скорые «неописуемые страдания»
Человечеству предрекли скорые «неописуемые страдания» 3
Видео
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
06:06
Гагарина чуть не расплакалась в ЛДС «Сибирь»
Шоу-бизнес
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение