В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.

В учениях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.

Как рассказал журналистам командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев, главная особенность этих учений заключалась в том, что в них принимала участие разнородная группировка, "в состав которой входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера Черноморского флота".

"В настоящий момент закончена активная фаза учений… Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты", — сказал Тронев.

"Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря", — подчеркнул командир.

Он добавил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.