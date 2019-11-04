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В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.
В учениях принимали участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.
Как рассказал журналистам командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев, главная особенность этих учений заключалась в том, что в них принимала участие разнородная группировка, "в состав которой входили корабли Черноморского флота, Балтийского флота, также суда обеспечения, береговой ракетный комплекс "Бастион", авиация ВКС, а также тральные силы, боевые катера Черноморского флота".
"В настоящий момент закончена активная фаза учений… Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия. Отработаны элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота. В ходе учений достигнуты положительные результаты", — сказал Тронев.
"Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря", — подчеркнул командир.
Он добавил, что для поддержания установленного уровня боевой готовности постоянно выполняются мероприятия боевой подготовки.
"Проводятся учения, стрельбы, как одиночно, так и совместно с привлечением авиации, береговой составляющей, ну и, естественно, с кораблями и судами военно-морского флота", — резюмировал капитан первого ранга.
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Теги:
Войска , Армия , РИА Новости
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