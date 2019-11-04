Пентагон опроверг обстрел военных США в Сирии

В Пентагоне заявили, что патруль США не попал под обстрел в Сирии

Военнослужащие США , осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии , в воскресенье не попали под обстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС). "3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", — отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались". "Патрульные не попали [под огонь]", — подчеркнули в пресс-службе.

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