Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне заявили, что патруль США не попал под обстрел в Сирии 

ТАСС + ещё 2
Пентагон опроверг обстрел военных США в Сирии
Фото: РИА Новости
Военнослужащие США, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, в воскресенье не попали под обстрел, снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой они двигались. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС).
"3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов", — отметил представитель командования. По его словам, снаряды упали "в километре от дороги, по которой они двигались". "Патрульные не попали [под огонь]", — подчеркнули в пресс-службе.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
ТАСС: последние новости
Российские наблюдатели совершат инспекционный полет над Германией Российские наблюдатели совершат инспекционный полет над Германией Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией Хронология пусков межконтинентальных баллистических ракет в России в 2019 году Хронология пусков межконтинентальных баллистических ракет в России в 2019 году 
Теги:
Войска , Армия , Политика , Пентагон , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского 5
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету 81
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
Не то продаем: почему буксует российская оборонка 291
Украинский солдат пристыдил власти из-за еды
Украинский солдат пристыдил власти из-за еды 22
В Кремле ГТС Украины предрекли развал без РФ
В Кремле ГТС Украины предрекли развал без РФ 12
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение