Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

Для выполнения задачи в небо поднимется самолет Ту-154М ЛК-1.

Российские военнослужащие выполнят наблюдательный полет над Германией в рамках реализации международного договора по открытом небу. Его максимальная дальность составит 1300 километров.

По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полет осуществит российский самолет Ту-154М ЛК-1.

«Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 4 по 8 ноября с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн», — сообщил он.

Рыжков подчеркнул, что самолет совершит полет по согласованному наблюдаемой стороной маршруту.

«Немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — сказал он.

Рыжков также напомнил, что наблюдательные полеты выполняются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников договора, а также для упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Ранее Россия совершила наблюдательный полет над Латвией. Ан-30Б преодолел около 800 км над территорией государства.