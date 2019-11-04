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Россия выполнит наблюдательный полет над Германией 

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Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Фото: Минобороны России
Для выполнения задачи в небо поднимется самолет Ту-154М ЛК-1.
Российские военнослужащие выполнят наблюдательный полет над Германией в рамках реализации международного договора по открытом небу. Его максимальная дальность составит 1300 километров.
По словам начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, полет осуществит российский самолет Ту-154М ЛК-1.
«Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 4 по 8 ноября с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн», — сообщил он.
Рыжков подчеркнул, что самолет совершит полет по согласованному наблюдаемой стороной маршруту.
«Немецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — сказал он.
Рыжков также напомнил, что наблюдательные полеты выполняются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников договора, а также для упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Ранее Россия совершила наблюдательный полет над Латвией. Ан-30Б преодолел около 800 км над территорией государства.
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Теги:
Войска , Армия , Германия
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