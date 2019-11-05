Самые успешные операции ГРУ в Великую Отечественную

5 ноября 1918 года было создано Главное разведывательное управление ( ГРУ ) — орган внешней разведки Минобороны СССР.

Война неизбежна

Один из самых известных советских разведчиков — Рихард Зорге. Он работал пресс-секретарем в германском посольстве в Токио и за несколько месяцев до начала войны предупреждал руководство СССР о нападении Германии . Однако резидентура Зорге еще с 1937 года попала под подозрение, поэтому ее сообщения приходили с пометкой «политически неполноценной». С марта 1941 года Зорге передавал донесения о надвигающейся войне. Он был не единственным советским разведчиком, предупреждавшим о скорой войне. К сожалению, должного внимания этой информации не уделили.

Сеть «товарища Гарри»

Англии, В конце 1930-х советский разведчик Генри Робинсон создал в Европе надежную агентурную сеть, которая специализировалась на добывании информации в области разработки военной техники. Агенты Робинсона сообщали об устройстве военных заводов и оборудования не только в Германии, но во Франции Италии и других странах. Особую ценность представляла информация о производстве и разработке новых видов вооружения.

Робинсон посылал в Центр образцы новых снарядов, немецких противогазов, кислородных приборов для летчиков, образцы брони для танков. После начала Второй мировой войны агентура Робинсона сосредоточилась на разведывательной деятельности против Германии. В Москву отправлялись сообщения о переброске войск и планах немецкого командования. Робинсон был одним из тех, кто сообщил о готовящемся нападении на СССР.

С 1942 году на советскую разведку стал работать один из самых результативных ее агентов — Рудольф Ресслер по кличке «Люци». Через разведгруппу советского агента Шандора Радо он передавал важнейшую информацию о немецком вооружении и маневрах гитлеровской армии. Информация Ресслера внесла весомый вклад в победу советских войск на Курской дуге — подробности об операции «Цитадель» появились в Москве за несколько месяцев до ее начала. Ресслер передавал информацию и о немецкой технике, в частности, он сообщил в Москву характеристики танка «Пантера».

Красная капелла

Во время Второй мировой войны в Европе действовала обширная антифашистская разведывательная сеть, позже получившая название «Красная капелла». В ее состав входили разведчики и участники Сопротивления из разных стран, в том числе и агенты ГРУ. Одной из ключевых фигур в работе «Красной капеллы» был советский разведчик Анатолий Гуревич . Еще в марте 1940 года он доложил в Москву о том, что Германия готовится к войне с СССР. А в 1941 году Гуревич заранее сообщил о планируемом наступлении немцев на Кавказ и Сталинград. Это обеспечило советской армии стратегическое преимущество при отражении ударов.

Крона

К началу 1940-х советский агент Ян Черняк создал на территории Германии разведывательную сеть под кодовым названием «Крона». Черняку удалось завербовать свыше двух десятков агентов, которые поставляли важнейшую информацию о разработках немецкого вооружения и стратегических планах Гитлера.

В 1941 году Черняк добыл для советского командования копию плана «Барбаросса». Благодаря информации агентов Черняка удалось создать радиолокационные станции, которые могли противодействовать налетам фашистской авиации. Черняк передавал сведения о немецких танках и артиллерии, о разработках реактивного и химического оружия, о радиотехнических изысканиях. Только за 1944 год он передал более 12 000 листов с детальной технической информацией и более 60 образцов радиоаппаратуры.

Накануне Курской битвы Черняк передал информацию о новейших на тот момент немецких танках «Тигр» и «Пантера». В отличие от «Красной капеллы», разоблаченной гитлеровской контрразведкой, агентурная сеть «Крона» избежала этой участи. Ни один из агентов Черняка не был разоблачен.

Атомные секреты

Разработка атомного оружия — важнейшая задача, стоявшая перед СССР после завершения Второй мировой войны. И без разведки здесь, конечно же, не обошлось. На добывание западных секретов в области атомного оружия были направлены усилия большого количества агентов ГРУ.

Важнейшей фигурой в этой операции стал немецкий физик Клаус Фукс . Над созданием ядерного оружия он работал с 1941 года в составе британского проекта «Тьюб Эллойс». В том же году Фукс впервые связался с советской разведкой и передал СССР первую информацию. Эти материалы заставили Москву ускорить разработку атомной бомбы: в 1942 году вышло постановление ГКО № 2352сс «Об организации работ по урану».

В Англии через агента ГРУ Рут Вернер (она же Урсула Кучински, она же — «Соня») Клаус Фукс передавал советской стороне данные о ядерных разработках вплоть до 1943 года, когда вместе со своими коллегами отправился в США. В рамках проекта «Манхэттен» американские и британские ученые объединили усилия по созданию атомной бомбы. Фукс был допущен ко всем этапам разработки.

Секретные сведения он передавал через советского связного Гарри Голда — химика из Филадельфии, завербованного еще в 1936 году. Всего с 1941 по 1943 гг. от Клауса Фокса было получено более 570 листов с материалами по урановому проекту. Информация, добытая советскими агентами, значительно ускорила разработку ядерного оружия в СССР.

Сеть Артура Адамса

Другим важным источником информации об американском ядерном проекте была агентурная сеть резидента ГРУ Артура Адамса. В январе 1944 года Адамсу удалось завербовать ученого, кодовое имя которого обозначалось как «Кемп» (настоящее имя до сих пор неизвестно). Ученый передал советскому агенту около 1000 страниц секретных материалов и образцы урана и бериллия.

Всего с 1944 по 1946 гг. Адамс переправил в Москву более 10 000 страниц секретных материалов, касающихся разработки ядерного оружия, а также образцы веществ и оборудования. Несмотря на то, что сам Адамс в 1945 году был раскрыт, ни один из его агентов не был разоблачен.