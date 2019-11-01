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КНДР провела успешные испытания реактивной системы залпового огня 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
КНДР подтвердила, что в четверг днем провела очередные испытательные стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что испытания были проведены Академией оборонных наук КНДР, которая по завершении стрельб направила доклад об успешном результате лидеру КНДР.
Как сообщает ЦТАК, "верховный лидер Ким Чен Ын выразил удовлетворение в связи с этим и направил поздравления ученым национальной обороны, которые самоотверженно борются за развитие вооруженных сил самообороны, которые являются мускулами страны, и укрепление ее вооруженных сил".
По информации ЦТАК, в ходе испытания РСЗО большого калибра была проверена способность подобных систем уничтожать "сверхмощные группировки врага" в обозначенной области с помощью внезапного удара из множества ракетных пусковых установок большого калибра.
Ранее в четверг Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух снарядов в сторону Японского моря, тип которых на данный момент южнокорейской стороной установлен не был. По оценке военных Южной Кореи, северокорейские снаряды пролетели около 370 км на высоте 90 км.
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Теги:
Войска , Азия , Армия , Оружие , Чен Ким , Комитет начальников штабов , КНДР
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