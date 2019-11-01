Чем российский флот может угрожать США

Eastday (Китай): «Адмирал Нахимов» — самый опасный боевой корабль ВМФ России!

Eastday (Китай) , у российского флота есть атомный крейсер, который представляет для них огромную угрозу, ведь его сверхзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в разы превосходит американский «Гарпун». ВМС США по-прежнему считаются самыми мощными в мире, тем не менее, пишет, у российского флота есть атомный крейсер, который представляет для них огромную угрозу, ведь его сверхзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в разы превосходит американский «Гарпун».

Американский военный журнал Military Watch заявил, что ВМС США следует присмотреться к российскому опыту модернизации атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Благодаря мощному ядерному реактору «Адмирал Нахимов» обладает большим запасом хода и способен нести большие объемы вооружения. После проведения модернизации данный крейсер оборудовали ЗРК С-400 морского базирования и сверхзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон», которая в разы превосходит американский «Гарпун». Это вынуждает ВМС США быть осторожными с этим опасным и смертоносным атомным крейсером.

Всем известно, что Советский Союз был одержим разработкой ядерного оружия и управляемых ракет, поэтому путь развития ВМФ современной России отличается от США. В Советском Союзе, будь то идеи о создании армии или разработке вооружения — все было так или иначе связано с всеобщей ядерной войной. В таких условиях ядерные подводные лодки с огромной устрашающей силой стали смертоносным оружием бывшего СССР, поэтому одной из задач советского военно-морского флота стало обеспечение прикрытия атомных подводных лодок стратегического назначения для выхода на огневые позиции. В связи с этим можно заметить, что атомный крейсер класса «Киров» — это главный военный корабль ВМФ СССР, оснащенный полным набором вооружения.

В армии СССР уделяли повышенное внимание не только вооружению кораблей, но и разработке разного рода противокорабельных ракет. Это представлял собой отчаянный шаг Советского Союза, у которого не было авианосцев, ведь их отсутствие над территорией дальних вод означало отсутствие там контроля над воздушным пространством. Модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов» не упустит возможность использования передовых противокорабельных ракет, и поэтому недавно появившаяся на вооружении ВМФ сверхзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» также была установлена на крейсер.

Согласно предоставленным Россией данным, сверхзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» использует высотную траекторию полета, из-за чего максимальная скорость полета достигает 8 махов. Такие скоростные характеристики, конечно, создают серьезную нагрузку для системы противоракетной обороны «Иджис», которой США очень гордятся.

Кроме этого, мощнейшая противокорабельная ракета ВМС США «Гарпун» имеет лишь дозвуковую скорость. И по таким характеристикам, как мощность, скорость и дальность, полета она не сравнится с российской ПКР «Циркон». Кроме того, что в крейсере «Адмирал Нахимов» была усилена противокорабельная оборона, также значительное усиление получили и средства противовоздушной обороны. На данный момент на крейсере установлена модернизированная система ПВО — известный ЗРК С-400 морского базирования. Также Россия не поскупилась на оснащение «Адмирала Нахимова» всевозможными новыми системами и оборудованием, например, новыми системами РЭБ, ЗРК «Кортик» и ЗРК «Редут». Благодаря всему этому общая боеспособность крейсера увеличивается еще больше.

С постепенным усилением контроля на сирийском и украинском направлениях, не желая ослаблять свои позиции, Россия, естественно, намерена устремиться в широкие морские просторы. В этом случае на мощный крейсер «Адмирал Нахимов» наряду с другими российскими кораблями будет возложено еще больше морских задач. Несмотря на то, что ВМС США по-прежнему считаются самыми мощными в мире, им стоит опасаться той огромной угрозы, которую несет российский флот. Кроме современных кораблей по типу «Адмирала Нахимова» у России также есть передовые атомные подводные лодки класса «Борей», и они представляют собой серьезный вызов ВМС США. Поэтому американскому военному журналу Military Watch следует продолжать напоминать американскому правительству о существующей угрозе.